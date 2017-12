Bescherming NAVO-vips verdringt andere opdrachten bij politie

Als er een NAVO-top of Europese top is in Brussel heeft de politie nauwelijks nog tijd voor andere opdrachten, zoals patrouilles of snelheidscontroles. Dat zeggen de politievakbonden vrijdag. “Men heeft meer dan tien jaar bespaard, dus nu moet er ook tien jaar worden geïnvesteerd”, is te horen.

De Tijd schrijft vrijdag dat het aantal opdrachten om staatshoofden, politici en andere vips te beschermen in 2016 is verdrievoudigd, tot 1.916. Dit jaar explodeert dat aantal verder: bij de laatste telling, na acht maanden, had de politie al meer opdrachten vervuld dan in heel 2016.

Sinds juni vorig jaar is niet langer de Staatsveiligheid, maar de politie bevoegd voor de beschermingsopdrachten. Daarvoor zouden ze versterking krijgen van 86 leden van de Staatsveiligheid. Uiteindelijk zijn er maar 50 overgestapt naar de Directie Bescherming van de federale politie.

Hotels bewaken

“Wij kunnen al die opdrachten vervullen, de veiligheid wordt verzekerd, maar dat gaat altijd ten nadele van andere opdrachten”, zegt Nicolas Beckers van politievakbond NSPV. “Bij een Europese top, bijvoorbeeld, worden alle geledingen van de politie aangesproken, dus ook wijkinspecteurs. Zij moeten hotels in Brussel bewaken en dat gaat dan ten koste van lokale patrouilles.”

Zelfs de wegpolitie moet inspringen, zegt Vincent Houssin van VSOA Politie. “Sommige afdelingen hebben daar al een personeelstekort van 50 procent of meer. Door de beschermingsopdrachten komen zij nog met moeite aan interventieploegen om ongevallen vast te stellen of te controleren op snelheid.