Maxime Martin voegt Blancpain GT Series toe aan zijn programma

Brussel - Maxime Martin zal komend seizoen voor het team R-Motorsport, op een Aston Martin V12 GT3, uitkomen in de Blancpain GT Series. Dat kondigde hij vrijdag zelf aan op zijn Instagramaccount. “Een droom wordt werkelijkheid voor mij”, was Martin zeer enthousiast.

Martin, die in zijn nieuwe Vantage GTE al zeker is van zijn plek in het endurancekampioenschap (WEC) in de GTE Pro-categorie, voegt zo een tweede competitie toe aan zijn kalender voor volgend jaar. De 31-jarige Brusselaar krijgt het gezelschap van een andere fabriekspiloot bij Aston Martin, de Deen Nicki Thiim. Zijn team, R-Motorsport, moet nog de twee laatste namen doorgeven in haar selectie, die verder al bestaat uit de Britten Alex Brundle en Jake Dennis.

De zoon van Jean-Michel Martin, viervoudig winnaar van de 24 Uur van Spa-Francorchamps (1979, 1980, 1987 en 1992), kreeg tien dagen geleden de zekerheid te tekenen bij Aston Martin. Voordien was hij fabriekspiloot bij BMW sinds 2013. Vanaf 2014 kwam hij uit in het DTM-kampioenschap, waar hij drie overwinningen op zijn naam schreef.