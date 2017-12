Fanfare brengt kerst tot bij de mensen!

Loksbergen

Halen - Naar jaarlijkse traditie organiseerde de koninklijke fanfare 'In vriendschap en vrede' - Loksbergen i.s.m. de koninklijke fanfare 'Sint-Amor' op de vooravond van Kerstmis een sfeervol kerstconcert in de Sint-Andreaskerk.

De muzikanten van de fanfare hadden voor dit kerstconcert 12 werken ingeoefend met onder andere bekende (kerst)melodieën.

Ook elk jaar proberen we een extraatje te voorzien, zo traden we vorig jaar op met Maarten Cox. Dit jaar kozen we voor een getalenteerde, Limburgse jonge dame, Jolien Thijs, die haar passie voor jazz duidelijke vertaalde tijdens deze muzikale avond.

De rode draad doorheen deze avond was een mooi, aangrijpend verhaal over het meisje met de zwavelstokjes.

Als afsluiter van de avond konden de talrijk opgekomen aanwezigen nog genieten van 'If I needed you, gebracht door Jolien en haar mama, een écht kippenvelmoment. Om onze beste wensen aan het publiek over te brengen brachten we als laatste nummer, samen met Jolien, 'Dream a little dream of me'.

Eén van de aanwezigen, schepen Kris Jacobs, omschreef de avond als volgt: 'Een prachtig concert van de fanfare, met gastoptreden van Jolien Thijs; hemelse muziek, de mooie, warme stem van Jolien, de mooi versierde en verlichte kerk en een passend kerstverhaal. Dit alles bracht ons in kerststemming!'.

Na het concert konden de vele sympathisanten van onze vereniging nog gezellig napraten en elkaar 'zalig kerstfeest' wensen met een glaasje wijn of een ander deugddoend drankje.