Beke (CD&V) in offensief tegen N-VA rond kernenergie: “De Wever is burgemeester van stad op 15 km van risicovolle kerncentrale”

“Als ik een burgemeester zou zijn met op 15 kilometer van mijn stad een kerncentrale die een potentieel risico betekent voor al mijn inwoners, en ik zie tegelijk een grote consensus om te kijken naar alternatieven, dan zou ik de risico’s wegnemen en naar duurzame alternatieven gaan.” Dat zei CD&V-voorzitter Wouter Beke vrijdag op Radio 1 in reactie op zijn N-VA-collega.

N-VA-voorzitter Bart De Wever wil de kerncentrales langer open houden, hoewel de sluiting in 2025 vastligt in een wet en werd herbevestigd in het energiepact. Als alle kerncentrales dicht gaan, rijzen er volgens N-VA problemen voor de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid van elektriciteit. De Wever wil met de verlengde levensduur naar de verkiezingen van 2019 trekken.

“Uiteraard is dat een probleem”, reageerde Wouter Beke vrijdag. “Omdat het uiteindelijk leidt tot een totale chaos op het vlak van onze energievoorziening.”

In het energiepact hebben de vier energieministers van ons land alternatieven uitgewerkt om de voorziening in de toekomst te garanderen. “In de federale kern is daarna om extra cijfers gevraagd”, aldus Beke. “Daar zijn werkgroepen nu voor aan de slag. Er is in die kern ook gevraagd of er iemand de beslissing van 2015 (over de sluiting in 2025, red.) in vraag stelt. Daarop was het antwoord ‘neen’.”

“Ik zou als burgemeester de consensus te baat nemen, in plaats van te blijven vasthangen aan centrales die niet van deze tijd zijn”, besloot de CD&V-voorzitter.