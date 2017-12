Beke (CD&V) hint naar ontslag Francken: “Moet voor zichzelf uitmaken of hij nog kan functioneren of niet”

“Francken moet zijn eigen rekening maken”, vindt Wouter Beke. De CD&V-voorzitter wijst Francken op “zoiets als persoonlijke deontologie”. Dat zei Beke op Radio 1 over de hetze rond staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

“Er zijn verschillende zaken gebeurd die zelden gezien zijn”, zei Beke vandaag over de kwestie-Soedan in De Ochtend op Radio 1. “Als het gevoel leeft in het parlement dat wat je komt vertellen eerder een communicatielijn is dan iets anders, dan moet je voor jezelf uitmaken of je nog kan functioneren of niet.” Beke verwijst naar de passage in het parlement vorige week. Francken zei toen dat er geen vluchten naar Soedan geannuleerd waren in januari. Achteraf bleek dat dat wel gebeurd was.

“Daar zijn een aantal dingen gebeurd die zelden gezien zijn”, zei Beke vrijdag. “Verklaringen in het parlement die niet conform de waarheid zijn, dat is toch wel een probleem. Het zal ook niet voor niets zijn dat hij zich daarvoor heeft moeten excuseren.”

Premier Charles Michel en staatssecretaris Theo Francken Foto: Photo News

Politieke deontologie

“Yves Leterme en Jo Vandeurzen hebben in het verleden ontslag genomen omdat de schijn gewekt werd dat ze niet de waarheid hadden gesproken”, herinnerde Beke zich. “Wat achteraf niet bleek te kloppen. Maar zij oordeelden toen dat ze vanuit een eigen politieke deontologie niet meer konden functioneren.” Lees: andere ministers zijn in het verleden al om minder moeten opstappen.

Maar een oproep tot ontslag doet Beke niet. “Het meest kostbare in de politiek is betrouwbaarheid. Als je voor het parlement de communicatielijn bewaren belangrijker vindt dan andere zaken, dan moet Francken zijn eigen rekening maken. Maar persoonlijke deontologie kan verschillen van persoon tot persoon.”

Zenuwachtig

Eind januari verwacht premier Charles Michel (MR) resultaat over het onderzoek naar de getuigenissen van onmenselijke behandeling in Soedan. Intussen blijft de zenuwachtigheid groot. Gisterenavond nog is een terugdrijving van een uitgeprocedeerde Soedanees - die dus asiel had aangevraagd - geschorst. Het ging volgens Francken niet om een repatriëring, omdat de man nooit toegelaten is op Belgisch grondgebied, nadat hij met een vlucht uit Egypte hier landde.

Maar Michel en Francken oordeelden gisterenavond toch dat de terugdrijving niet zou plaatsvinden tot eind januari.