Pas op als je de baan op gaat: het is gevaarlijk glad

Echt winterweer met hevige sneeuw of ijzel blijft nog even achterwege. Toch waarschuwt het KMI dat er vrijdagochtend gevaarlijke situaties kunnen ontstaan in het verkeer door ijs- en rijmplekken op de weg. “Opgepast voor gladheid op de weg”, klinkt het.

Ook het Vlaams Verkeerscentrum wil mensen aansporen om extra aandachtig te zijn vandaag. “Hou rekening met ijzel en rijmplekken. Vooral op bruggen en viaducten kan het erg glad zijn. Pas je snelheid aan en hou voldoende afstand”, klinkt het. Wegen en verkeer volgt de toestand op de voet: “Wij zullen strooien waar en wanneer nodig.”

In België geldt er dan ook code geel voor gladheid op de weg. De waarschuwing geldt nog voor de volledige vrijdag. In de Ardennen is er sprake van code oranje. Dat schrijft Meteoalarm.

In de Ardennen gaat het er vrijdag dus nog wat steviger aan toe, aangezien daar vandaag enkele centimeters verse sneeuw kan vallen. In Vlaanderen kan er echter ook wat neer slag vallen onder de vorm van smeltende sneeuw, zo meldt het KMI. Deze gaat snel over in regen. De maxima worden pas tegen de avond bereikt en schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan zee. Er staat vrij veel wind, meldt het KMI

Zachte overgang van oud naar nieuw

Zaterdag begint de dag op de meeste plaatsen regenachtig met op de Ardense Hoogten eventueel wat sneeuw. Overdag wordt het mogelijk even droog vanaf het westen alvorens zaterdagavond en in de nacht naar zondag een actieve regenzone over het land trekt. Het wordt zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 8 of 9 graden in Hoog-België en 12 à 13 graden in Vlaanderen.

Zondag regent het een groot deel van de dag met lokaal veel regen, voornamelijk dan in de Ardennen. Het is nog altijd zeer zacht met maxima van 9 tot 13 graden bij een stevige zuidwestelijke wind. Maandag trekt een nieuwe actieve regenzone doorheen het land. In de Ardennen kan de neerslag eventueel een winters karakter aannemen. De maxima liggen tussen 4 en 9 graden.

Van dinsdag tot en met donderdag blijft het zeer wisselvallig met geregeld regen of bui en en een stevige wind. De maxima schommelen tussen 3 en 8 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 6 en 12 graden elders in het land.

Wat moet ik doen bij slipgevaar?

Rijvaardigheidsexpert Chris Vanhee van Promove geeft volgende tips wanneer je de weg op moet bij winterweer.

*Als je een dikke jas (of andere winterkleren) draagt, trek je gordel voor het vertrek nog even strakker aan. Bij een aanrijding heeft een gordelspanner immers geen zin als er een dikke luchtlaag tussen de gordel en jezelf zit.

*Rij rustig en gelijkmatig. Bruuske stuur-, rem- of acceleratiebewegingen kunnen ervoor zorgen dat je voertuig gaat slippen.

*Anticipeer op de risico’s. Wees voorbereid op het onvoorziene door verder te kijken dan de bumper van je wagen. Zo kan je beter reageren bij risicosituaties.

*Hou dubbel zoveel afstand als normaal. De remweg wordt immers veel langer bij een nat of een glad wegdek.

*Wees waakzaam bij een verandering van het soort wegdek. En doe zit zeker bij bruggen, op op- en afritten en op viaducten. Ze worden niet “opgewarmd” door de aarde en de wind heeft er meestal vrij spel waardoor ze veel gladder kunnen zijn. Laat je dus niet verrassen.

*Zorg dat er steeds een zonnebril in je voertuig aanwezig is. In de winter raak je makkelijk verblind door de laagstaande zon en door de weerspiegeling ervan op een nat of een besneeuwd wegdek.

*Controleer regelmatig de banden van je voertuig, zowel de bandenspanning als de profieldiepte. Is het profiel minder dan 1,6 mm dan is het hoog tijd om de banden te vervangen. Hou er rekening mee dat de bandenspanning bij koud weer met 0,2 bar kan dalen.

Winterbanden kunnen van levensbelang zijn. Het rubber van winterbanden is zo ontworpen dat het ook bij koude temperaturen soepel blijft en dus voor een beter contact met de weg zorgt. Winterbanden verminderen ook aanzienlijk het risico op aquaplaning doordat ze een dieper en ander profiel hebben dan zomerbanden. Winterbanden zijn dus niet enkel bij sneeuw zinvol.

*Als het toch fout loopt en je voertuig raakt in een slip, probeer dan vooral niet te panikeren, maar onthoud deze vuistregels : duw de koppeling in, blijf kijken én blijf vooral sturen in de richting waar je heen wilt. Kijk nooit naar het obstakel dat je niet wilt raken. Onthoud ook dat – wanneer je voertuig een ABS-systeem heeft – je kan blijven sturen terwijl je remt.