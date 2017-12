“Duizenden Belgische werklozen”, maar Proximus en bpost besteden 1.600 jobs uit aan Indiërs

Proximus en bpost hebben liefst 1.100 jobs naar het buitenland verhuisd, vooral naar India. Bij bpost gaat het om 200 banen, bij Proximus om 900. De telecomoperator zet in Brussel ook 500 Indiërs aan het werk.

CD&V-Kamerlid Veli Yüksel, die de cijfers opvroeg bij minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld), is hier niet over te spreken en vindt dat de overheidsbedrijven veel meer moeite moeten doen om Belgen aan te werven. Dat er hier duizenden werklozen zijn en Proximus en bpost werk uitbesteden, noemt hij onbegrijpelijk. Minister De Croo laat weten dat de regering al lang geen vinger in de pap meer heeft te brokken bij bpost en Proximus. Toch wil CD&V dat De Croo in het nieuwe beheerscontract met beide bedrijven hierover regels laat opnemen.

Bpost wijst erop dat de outsourcing vorig jaar al werd uitgevoerd. “Het gaat maar om een klein stukje van de IT-afdeling, en sindsdien is er ook niets meer uitbesteed.” Bij Proximus is te horen dat er gewoon niet genoeg Belgen te vinden zijn voor deze jobs.”