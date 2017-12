Minstens twaalf doden bij brand in flatgebouw New York

In New York zijn bij een brand in een flatgebouw donderdagavond minstens twaalf doden gevallen, onder wie één kind. Dat meldt de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio. “Vier mensen verkeren nog in kritieke toestand en vechten voor hun leven, en er zijn ook nog andere zwaargewonden”, luidt het. “Door het snelle optreden van de brandweer konden minstens twaalf mensen worden gered.”

Het vuur brak kort voor 19 uur (1 uur Belgische tijd) uit op de benedenverdieping van een appartementsgebouw in de wijk The Bronx, in het noorden van de stad, en verspreidde al snel naar de bovenliggende verdiepingen, zegt de brandweer. Het gebouw op Prospect Avenue is 5 verdiepingen hoog en telt 25 appartementen.

De brandweer kwam binnen de 3 minuten ter plaatse en kon het vuur vrij snel doven, maar voor minstens twaalf mensen kwam de hulp te laat. Zeker zeventien anderen raakten gewond, sommigen vechten nog voor hun leven.

Foto: EPA-EFE

Volgens burgemeester Bill de Blasio gaat het om de ergste brand in 25 jaar en bestaat het risico op nog meer slachtoffers. De brandweer doorzoekt het gebouw nog om te zien of niemand erin was achtergebleven.

De twaalf bevestigde dodelijke slachtoffers vielen op verschillende verdiepingen en zijn tussen de 1 en 50 jaar oud.

“We zijn hier op de plaats van een onnoemelijke tragedie, midden in de feestdagen, een periode waarin families samen zijn”, zei De Blasio. “Vanavond zijn in de Bronx families uit elkaar gescheurd.” De burgemeester riep New Yorkers op te bidden voor de families die geliefden verloren. “Hou vanavond je familie dicht bij je en neem deze families in de Bronx op in je gebeden.”

Hoe het vuur precies is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. De brandweer zette meer dan 160 manschappen in om de vlammen te bestrijden. Intussen haastten bewoners zich naar buiten, in de kou. Velen, onder wie kinderen, stonden op straat zonder jas of schoenen. Een nabijgelegen school bood hen onderdak.