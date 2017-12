Van Rossom klopt met Valencia het Panathinaikos van Lojeski in Euroleague basketbal

Het Panathinaikos van Matt Lojeski heeft donderdag met 67-63 verloren van het Valencia van Sam Van Rossom op de vijftiende speeldag in de EuroLeague basketbal. Bij de rust was het 32-32.

Van beide Belgian Lions was Lojeski het meest trefzeker. De tot Belg genaturaliseerde Amerikaan stond 26:10 op het parket en lukte daarin 17 punten. Daarmee was hij het best bij schot bij Panathinaikos. In 28:20 speeltijd was Van Rossom goed voor vier punten.

Valencia boekte zijn vierde zege (tegenover elf nederlagen), na tien wedstrijden op een rij verloren te hebben. Het is vijftiende en voorlaatste. Panathinaikos trok voor de vijfde keer aan het kortste eind (tegenover tien zeges) en is terug te vinden op de derde plaats.

De acht beste teams van het reguliere seizoen stoten door naar de kwartfinales, die volgens een best-of-five worden gespeeld.

