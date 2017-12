Felix Hassmann wint KBC-prijs op Kerstjumping Mechelen, Niels Bruynseels knap derde

In de 5 sterren KBC-Prijs op de Kerstjumping van Mechelen werd Niels Bruynseels donderdag geklopt door de beste Duitse ruiter van het jaar, Felix Hassmann, en de beste Nederlandse ruiter van het jaar, Harrie Smolders, die uitkomt voor de Belgische stal Euro Horse.

In de barrage met tien zaten liefst vijf Belgische combinaties: Zoë Conter/Zeta di Sabuci, Jos Verlooy/Caracas, Damien Haelterman met het 10-jarig Belgisch Warm Bloed Paard (BWP) Hooligan de Laubry, Olivier Philippaerts met de 9-jarige BWP-hengst H&M Ikker en Niels Bruynseels met Angel van ‘t Hof van het Belgische Stamboek SBS.

De Fransman Simon Delestre, winnaar van de KBC-prijs 2016, moest als eerste de finaleronde rijden en bleef met de 12-jarige Zangersheide merrie Teavanta II C Z foutloos in 38.11 seconden. Vier combinaties later bleken Niels Bruynseels/Angel van ‘t Hof zes honderdsten sneller te zijn dan de Franse regerende olympische kampioen in ploegverband. Ze kwamen zo op kop van de rangschikking.

Dan was het wachten tot de voorlaatst gestarte Felix Hassmann, die dit jaar de titel van beste Duitser veroverde en na drie dagen Kerstjumping ook aan de leiding staat als beste ruiter van het toernooi. Met de 10-jarige merrie Balance bleef Hassmann perfect in balans en bereikte hij de finish in 35.53.

Slotruiter en Europees vicekampioen Harrie Smolders, die dit jaar met Nederland ook de finale won van de Nations Cup en de eindzege pakte in de Global Champions Tour en Global Champions League, kon met Zinius andermaal de nul op het scorebord houden. Maar hun tijd van 36.13 volstond niet voor de zege. Smolders komt nu met Zinius wel aan 13 nulrondes op 14 proeven.