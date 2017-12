Arsenal stopt ongeslagen reeks van Crystal Palace en komt in de top vijf, Benteke onzichtbaar

Arsenal heeft de 20e speeldag in de Premier League afgesloten met een 2-3-zege bij Crystal Palace, dat nochtans al acht wedstrijden op een rij ongeslagen was. Mustafi en Sanchez (2) zorgden ervoor dat de 810e wedstrijd van coach Wenger een zege opleverde na een toch weer spannende, Londense derby. Bij de thuisploeg stond Benteke in de basis maar de spits bleef onzichtbaar. Arsenal komt zo naast Tottenham op de vijfde plek, Crystal Palace blijft hangen in de degradatiezone.

Bij de thuisploeg keerde Christian Benteke terug uit schorsing. De Rode Duivel kon dit seizoen nog maar één keer scoren en ging op zoek naar zijn tweede competitietreffer. Bij de bezoekers stond coach Arsène Wenger vooraf in de kijker: hij evenaarde het record van 810 wedstrijden op de bank in de Premier League van Sir Alex Ferguson.

Crystal Palace was al acht wedstrijden ongeslagen en leek ook tegen The Gunners niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven. Toch kwam Arsenal in de 24e minuut op voorsprong toen Mustafi bij een vrije trap werd vrijgelaten aan de tweede paal: 0-1.

Vroeg in de tweede helft kwam Crystal Palace echter langszij: Zaha komt vond Townsend centraal voor doel en die aarzelde niet: Cech geklopt en 1-1.

Even leek Arsenal van slag maar na geharrewar voor doel na een hoekschop legde Lacazette terug voor Sanchez, die vervolgens hard uithaalde: 1-2. De Chileen werd even later mooi diep gestuurd - randje buitenspel - waarna hij de wedstrijd leek te beslissen: 1-3.

.@Alexis_Sanchez: ‘Seg Jack, kan je mij even een perfecte assist geven?’ @JackWilshere: ‘Komt voor elkaar!’ pic.twitter.com/LIbFok78aD — Play Sports (@playsports) 28 december 2017

De thuisploeg voerde de druk echter op in een heus slotoffensief. Tomkins scoorde in de 88e ook de oververdiende aansluitingstreffer, waardoor het toch nog spannend werd op Selhurst Park maar uiteindelijk hield Arsenal stand en bleef het 2-3.

Door deze zege komt Arsenal naast Tottenham op de vijfde plaats, Crystal Palace (16e) blijft hangen in de degradatiezone.