Schoorsteen vat vuur in Dilsen-Stokkem

Dilsen-Stokkem - Donderdagavond heeft de schoorsteen van een huis op de Rijksweg in Rachels (Dilsen-Stokkem) vuur gevat. Een buurman zag de vlammen langs de schoorsteen uit het dak oplaaien en verwittigde de bewoners en de brandweer.

“Omstreeks 19.45 uur kwam de buurman me waarschuwen”, zegt de eigenaar van het huis. “Het hele gezin was thuis, maar wij hadden helemaal niets gemerkt.” De brandweer van Maasmechelen was snel ter plaatse en zette een hoogtewerker in. Nadat de vlammen een eerste keer gedoofd waren, laaide het vuur weer op en moest er opnieuw geblust worden. De brandweer inspecteerde de woning en het dak grondig. In de woning was er geen schade. Het pand blijft bewoonbaar. Politie Maasland moest het verkeer op de Rijksweg even over twee rijvakken leiden.