NIEUWPOORT/Maasmechelen

Ze had geen schijn van kans, de gepensioneerde logopediste Sonja Schepens (73). Haar appartement in Nieuwpoort is een ruïne na de omvergeblazen bouwkraan. De vrouw kwam om toen ze werd bedolven onder betonblokken die als tegengewicht dienden. Haar man Abel (75) raakte ernstig gewond. Maar het is een wonder dat er niet meer slachtoffers gevallen zijn. Het Maasmechelse echtpaar Emiel Baillien (66) en Lizette Jacobs (70) zaten op het moment van de ramp in hun appartement op de zesde verdieping. “Ik dacht dat er een bom ontplofte”, zegt een nog steeds geschokte Lizette.