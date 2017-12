Zes Egyptische soldaten omgekomen bij ontploffing in noorden van Sinaï

Bij een bomontploffing in het noorden van het Egyptische schiereiland Sinaï zijn donderdag zes soldaten om het leven gekomen. Dat heeft Tamer al-Refai, kolonel in het Egyptische leger, bekendgemaakt. De bom had een legervoertuig getroffen toen de militairen een een aanval uitvoerden op een “terroristische schuilplaats”.

Bij een andere legeractie in dezelfde regio, hebben soldaten ook drie vermoedelijke terroristen gedood, zegt al-Refai nog.

Het is al jaren erg onrustig in de Sinaï, een gebied in het noorden van het land dat grenst aan Israël en de Gazastrook. Sinds oud-president en moslimbroeder Mohamed Morsi gedwongen werd om de macht af te geven aan generaal Abdel-Fattah al-Sissi, is het islamistisch geweld in de regio opgeflakkerd. De meeste aanslagen in het gebied werden opgeëist door de terreurbeweging Islamitische Staat (IS).