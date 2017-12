“Ons gezinnetje was eigenlijk compleet…en toen kwam de tweeling”

Leopoldsburg -

Drie kinderen telde het nieuw samengestelde gezin Beckers-Berckmans, en toen kwam plots het nieuws dat mama An opnieuw zwanger was. “Ongepland, maar nieuw leven in ons gezinnetje was meer dan welkom”, vertelt papa David. De échte schok kwam pas bij de gynaecoloog, toen er op de eerste echo niet één, maar twee kloppende hartjes oplichtten. “Het begin van een leven vol chaos”, lacht de pater familias van het zevenkoppige Heppense gezin. An en David herkennen de verhalen van de in Nederland ontzettend populaire Instagramster ‘The Nono Notes’.