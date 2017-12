Het zuiden van Canada wordt momenteel geteisterd door een winterprik die abnormaal koud is voor de tijd van het jaar. ’s Nachts daalt het kwik tot bijna twintig graden onder nul. Maar het is vooral de ijzige wind die een gevoelstemperatuur tot min veertig graden laat optekenen.

Het ongewone koudefront spreidt zich uit over de zuidelijke provincies van Canada. In Alberta, Saskatchewan, Manitoba, maar vooral Ontario en Quebec is het klappertanden. Bewoners krijgen er de raad om ...