“Met anderhalf miljoen kan ik zelfs mijn droomhuis niet kopen”

Maasmechelen - Een koppeltje leeuwen houdt ons in de gaten vanuit de hoek van de kamer. “Een leeuw? Past in elk interieur”, zegt Pieter Porters (48) uit het Maasmechelse Leut. “Geen Vlaamse beesten, hè. Maar een flamingo, een papegaai, alles wat exotisch is, doet het goed. Vorige maand heb ik nog een tijger verkocht voor 70.000 euro.” Plots lijkt 35.000 euro voor een leeuw nog mee te vallen. Porters’ pet en dandyeske pak waren er twintig jaar geleden ook al. Bloemschikken doet hij niet meer, maar hij mag zich wel een van de bekendste woningdecorateurs van het land noemen.

U hoort nog van hen, 20 jaar later

Exact 20 jaar geleden stelde onze krant vijftig jonge Limburgers voor in de reeks ‘U hoort nog van hen’. De selectie was divers - van autopiloot over modeontwerper ...