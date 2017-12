Geen enkele zender is zonder zonden: Zelfs Radio Maria kreeg een boete

Brussel -

De VRM (Vlaamse Regulator voor de Media) heeft de VRT en VTM elk een boete van 10.000 euro opgelegd voor inbreuken op de regelgeving over resp. productplaatsing en sponsorboodschappen. Dit jaar deelde de VRM in totaal voor 92.250 euro boetes uit wegens overtredingen op zowat alle nationale zenders maar net zo goed omdat bijvoorbeeld Radio Maria in Kortrijk was gaan uitzenden vanop een nieuwe locatie zonder nieuwe vergunning.