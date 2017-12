Toch nog plannen om Soedanese vluchteling uit te wijzen, Francken zet vlucht “on hold”

Er zijn plannen om vrijdag toch een Soedanese man uit te wijzen. Nochtans verklaarde de regering vorige week dat ons land geen mensen meer zou repatriëren naar Soedan. Deze man zou overgevlogen worden naar Egypte, een buurland van Soedan. De advocaat van de man vreest dat hij meteen daarna naar Soedan zal worden doorgevlogen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie (N-VA) liet als reactie op het nieuws weten dat de geplande vlucht tijdelijk opgeschort wordt.

De Soedanese man kreeg vandaag het bericht dat hij morgenmiddag om 15u op het vliegtuig naar Caïro zal worden gezet. Dat liet hij weten aan Het Nieuwsblad, vanuit het transitcentrum waar hij verblijft.

Het gaat om een 34-jarige Soedanees, die op 13 oktober in ons land is aangekomen. Hij arriveerde op de luchthaven van Zaventem vanuit de Egyptische hoofdstad Caïro. De man vroeg in ons land asiel aan, omdat hij zich daar onveilig voelde. Zijn asielaanvraag werd echter afgewezen. Ook zijn beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is ondertussen verworpen.

“Egypte zal hem meteen doorsturen naar Soedan”

“Als er een akkoord is om geen mensen terug te sturen naar hun land van herkomst, dan lijkt het me logisch dat ze ook niet naar derde landen worden gestuurd”, zo reageert advocaat Zouhaier Chihaoui, de raadsdman van de Soedanees. “U begrijpt ook wel dat Egypte deze man meteen door zal sturen naar Soedan.”

Francken laat vlucht on hold zetten

In een reactie liet het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) desgevraagd weten dat de vlucht in kwestie tijdelijk on hold gezet wordt, tot het onderzoek naar de kwestie-Soedan is afgerond. Het kabinet benadrukt dat het niet op de hoogte was van het plan om deze man uit te wijzen.

Het kabinet-Francken benadrukt ook dat het in dit geval niet om een “repatriëring” gaat, maar om een “terugdrijving aan de grens naar Caïro, volgens de conventie van Chicago”. “Er zijn geen repatriëringen naar Soedan”, klinkt het. Het kabinet wijst er ook op dat de man helemaal uitgeprocedeerd was. “We hebben overleg gepleegd met de premier en minister voor Binnenlandse Zaken Jan Jambon, en beslist om de terugdrijving uit te stellen tot het onderzoek is afgerond.”

De discussie zorgt al langer voor politieke hoogspanning binnen de regering. Francken reageerde verongelijkt op de beslissing van premier Charles Michel (MR) om geen Soedanezen meer uit te wijzen tot eind januari. Hij beweerde dat er geen vluchten meer gepland waren. Dat bleek achteraf gelogen.