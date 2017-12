Steeds minder jeugdwerkloosheid: daling van meer dan 20 procent in november

De werkloosheid is in november fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Iets meer dan 350.500 Belgen kregen een vorige maand een uitkering, ruim 30.800 minder dan in dezelfde maand vorig jaar en goed voor een daling van 8 procent. Vooral de jeugdwerkloosheid daalde fel, met meer dan 20 procent of 7.529 jongeren.