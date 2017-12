De trieste balans van de oorlog in Syrië: 39.000 doden in 2017

In 2017 zijn ongeveer 39.000 mensen omgekomen in de oorlog in Syrië, meldt het Syrisch mensenrechtenobservatorium.

Onder de doden waren 10.507 burgers, 2.109 kinderen en 1.492 vrouwen. Daarnaast lieten 2.923 regeringssoldaten en 7.494 strijders het leven, vooral van Islamitische Staat (IS) en Jabhat Fatah al-Sham, de Syrische tak van al-Qaida. Ook werden ongeveer 212 Hezbollah-strijders gedood, volgens de in Londen gevestigde ngo.

LEES MEER. Verkracht, vermoord, verkocht. Het was dramatisch jaar voor oorlogskinderen

De crisis in Syrië begon met vreedzame demonstraties tegen de regering in maart 2011. Het conflict mondde uit in een burgeroorlog waarbij volgens activisten van de oppositie al meer dan 400.000 doden vielen.