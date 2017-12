Piqueur en zoon vrij onder voorwaarden, ex-Optima-topman weigert alle commentaar

Ex-Optima-topman Jeroen Piqueur heeft donderdagavond omstreeks half zes de gevangenis verlaten, nadat de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besliste dat hij en zijn zoon Ruben onder voorwaarden vrijgelaten mocht worden. Piqueur en zijn zoon waren aangehouden in het onderzoek naar het faillissement van Optima Bank. Overigens wordt het appartement van Piqueur in Knokke per opbod verkocht.

Jeroen Piqueur en zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden op 12 december door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden. Zijn dochter werd een dag later vrijgelatenonder voorwaarden, maar ze blijft verdacht van misbruik van vennootschapsgoederen en witwasmisdrijven, net als Ruben Piqueur. Jeroen Piqueur zelf werd ook nog in verdenking gesteld voor bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving.

Foto: DVH

Voorwaarden

De raadkamer in Gent had de aanhouding van Jeroen en Ruben Piqueur op 15 december bevestigd. De verdediging ging daartegen echter in beroep, waardoor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) moest beslissen over de verdere aanhouding. Volgens zijn advocaten betwist Jeroen Piqueur de beschuldigingen, en begrijpt hij niet waarom hij na anderhalf jaar onderzoek plotseling in de cel moest. Ook de Gentse KI ziet nu geen reden meer om de verdachten nog langer aan te houden, en laat hen vrij onder voorwaarden. Zo mogen ze geen contact houden met de pers, en mogen ze niet naar het buitenland reizen zonder toestemming van de onderzoeksrechter.

Omstreeks half zes donderdagavond verliet Jeroen Piqueur in het gezelschap van een bodyguard dan de gevangenis, en stapte in een grijze Mercedes CLA. Piqueur was zichtbaar vermoeid, ongeschoren, en niet gekleed in zijn traditionele pak maar in een capuchon. Hij weigerde alle commentaar.

Appartement te koop

Het ziet er overigens naar uit dat Jeroen Piqueur in sneltempo al zijn bezittingen aan het verliezen is. In maart werd zijn zwembad-met-villa in Sint-Maartens-Latem voor 2 miljoen euro te koop gezet. Een paar maanden eerder kwam ook al zijn 43 meter lange jacht “Rubeccan” (een samentrekking van de namen van zijn kinderen Ruber en Rebecca) voor bijna tien miljoen te koop. En eind 2016 gingen al zijn Porsche Carrera GT en nog wat andere luxewagens onder de hamer.

Woensdag 10 januari houdt notaris Eric Deroose dan weer een openbare verkoop van Piqueurs luxe-appartement op de Zeedijk in Knokke-Heist. Een appartement van 300 m², met hall, vestiaire, woonplaats met terras, keuken, 3 slaapkamers, kelder en 2 autostaanplaatsen.

Volgens een vergelijkende studie van zimmo.be is een appartement met die ligging en van die oppervlakte goed 1,6 miljoen waard.