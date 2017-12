GAIA: “Sterilisatie katten is noodzaak. Dierenartsen denken alleen aan eigen portemonnee”

Dierenorganisatie GAIA en het Dierenasiel Sint-Truiden zijn boos op de dierenartsen. Die hekelden in onze krant de nieuwe wet van minister Ben Weyts die de sterilisatie van katten verplicht. “De huiskatten zijn met uitsterven bedreigd”, klinkt het. Daar zijn ze het in Dierenasiel Sint-Truiden niet mee eens: “Verplichte kattensterilisatie is een absolute noodzaak om het dumpen van kittens in de natuur tegen te gaan. De dierenartsen denken alleen aan hun eigen portemonnee.”

Wie straks nog een kat wil verkopen of weggeven, moet het beestje eerst laten steriliseren of castreren. Dat staat in het nieuwe kattenplan van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Die nieuwe wet bedreigt volgens de Vlaamse dierenartsenvereniging het voortbestaan van de huiskat.

Niet waar, zeggen GAIA en Dierenasiel Sint-Truiden in een reactie. “Dierenasielen worden voortdurend overstelpt met ongewenste nesten kittens, waar mensen geen blijf mee weten omdat ze hun katten maar laten voortplanten. Er worden veel meer katten gedumpt dan er geadopteerd worden. Verplichte kattensterilisatie is een absolute noodzaak om ook het dumpen van kittens in de natuur tegen te gaan, waaruit zwerfkatten voortkomen, die de gemeenten op kosten jagen. De kraan moet aan de basis dichtgedraaid worden”, vinden ze.

De ware reden van de tegenkanting van de dierenartsen, zou hun portemonnee zijn. Die zou primeren op het welzijn en de gezondheid van katten. “Ze vrezen voor minder inkomsten doordat ze geleidelijk minder katten zullen behandelen”, klinkt het.

Paniekzaaierij

De huiskat is volgens GAIA dan ook helemaal niet bedreigd. “Dat is misplaatste paniekzaaierij.Ten eerste lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat alle katten ineens van vandaag op morgen tegelijkertijd gesteriliseerd zullen zijn vanaf het moment dat de wettelijke verplichting in werking treedt. Verplichte sterilisatie beoogt een evenwicht te bereiken tussen het aantal gedumpte katten in asielen en het aantal adopties van asielkatten. Bovendien kan wie per se met zijn huiskat wil kweken, een erkenning bekomen als hobbykweker.”