Vrouw nafluiten? Dat levert een boete op van 350 euro in Sint-Niklaas

Wie in de gemeente Sint-Niklaas iemand beledigt of intimideert, riskeert binnenkort een zware GAS-boete. Een vrouw nafluiten kan zo bijvoorbeeld 350 euro kosten. Ook ongewenst naroepen, beledigen of aanklampen heeft hetzelfde gevolg.

De aanpassing in het politiereglement kwam er op vraag van gemeenteraadslid Veerle De Beule. Zij wil dat klachten van slachtoffers van bijvoorbeeld seksuele intimidatie sneller en kordater worden behandeld. Ze pleitte daar al voor op 24 februari van dit jaar en heeft nu dus gehoor gekregen. De Beule is zeer tevreden met de beslissing, want nu kan de politie ook gerichter gaan controleren op overlast.

Sint-Niklaas is niet de enige gemeente die de regel doorvoert vanaf 1 januari 2018. In Mechelen bestraffen ze seksuele intimidatie al sinds februari met GAS-boetes. Ook de gemeente Boom keurde vorige week een nieuw politiereglement met een gelijkaardige regel goed.