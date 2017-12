Brand op Mallorca legt 75 hectare bos in de as, 60 huizen ontruimd

Een grote brand heeft in het noorden van het Spaanse vakantie-eiland Mallorca in enkele uren tijd 75 hectare bos vernield. De toestand in het betrokken gebied bij de kustplaats Port de Pollença is ondertussen verbeterd, ondanks sterke wind, zo deelde de natuurbeschermingsdienst Ibanat donderdag mee. De bewoners van een zestigtal woningen die ‘s nachts geëvacueerd werden, konden naar huis terugkeren, meldde de nooddienst van de Balearen.

Ongeveer 45 manschappen van de brandweer, politie en civiele bescherming waren de vlammen donderdagmorgen nog aan het bestrijden, maar het vuur was volgens de overheid onder controle. Bij de bestrijding van de brand werden verscheidene voertuigen en een helikopter ingezet.

De brand was woensdag rond 21.30 uur door een nog onbekende oorzaak uitgebroken in een stuk bos in de Serra de Tramuntana. De vlammen werden door felle windstoten aangewakkerd en het vuur breidde zich snel uit. Hele woongebieden en ook luxevilla’s waren een tijdlang in gevaar.