Almaci (Groen) biedt wisselmeerderheid aan voor energiepact: “Verrottingsstrategie van N-VA”

Als er begin volgend jaar geen duidelijkheid komt over het energiepact, zal Groen een resolutie indienen om zo een wisselmeerderheid tot stand te brengen. Zonder de N-VA dus.

Meyrem Almaci noemde de houding van de N-VA in De Ochtend op Radio 1 een “verrottingsstrategie”. De Groen-voorzitster: “Het is nu tijd om te investeren. Als we wachten tot 2019 (zoals N-VA wil, red.) zal het kantelpunt om te investeren in hernieuwbare energie voorbij gaan. We hebben studies van Elia en Vito gezien die zeggen dat als je nu ambitieus investeert, de kernuitstap in 2025 perfect kan. Waarom nog wachten?”

De N-VA vreest voor de kostprijs van de alternatieven voor kernenergie: hernieuwbare energie en gascentrales. De partij wil minstens twee kerncentrales tien jaar langer openhouden.

“Valt best mee”

Dat vindt Almaci geen argument. “Investeren in hernieuwbare energie en de kernuitstap valt qua betaalbaarheid best wel mee’, zegt ze. ‘Als je goed kijkt naar al gezaghebbend studiewerk, dan weet je dat het kan.”

De industrie staat echter aan de kant van de N-VA. Dat beseft Almaci. “Natuurlijk moeten we de reactie van de bedrijfswereld ernstig nemen. Maar uitstel zal betekenen dat we in Europa de boot zullen missen. Er ís een meerderheid in het parlement, laat ons de kernuitstap uitvoeren.”

Almaci zegt dat ze klaar staat om een wisselmeerderheid te vormen. “Absoluut, de groenen zijn bereid om de hand uit te steken.” Concreet is Almaci van plan om een resolutie in te dienen, wanneer begin 2018 geen duidelijkheid komt over het energiepact.