Nachtverpleegster besteelt demente bewoners in rusthuis in Eeklo

In het Eeklose rust- en verzorgingstehuis Avondzegen is een verpleegster ontslagen die ’s nachts bij bewoners met een dementie geld en juwelen ging stelen. Ze verkocht een deel van de buit op veilingsites. Het parket bevestigt dat er een onderzoek loopt naar de verpleegster.

Vanessa W. (37) werkte al een tijdje als nachtverpleegster in Avondzegen in Eeklo. Onder andere op de afdeling met bewoners met een dementie. Sinds eind vorig jaar merkten de familieleden op dat de juwelen van hun vader of moeder verdwenen waren. Niet alleen juwelen. Ook geld en anderen waardevolle objecten waren plots onvindbaar.

De familieleden verwittigden de directie, die op haar beurt bij de politie een klacht indiende tegen onbekenden. Er werd een onderzoek gestart. Daarin werden de diefstallen vergeleken met het werkrooster van het verplegend personeel. Onder andere op die manier kwam het gerecht Vanessa W. op het spoor. Alle diefstallen werden gemeld na haar nachtdiensten.

Vanessa W. is een alleenstaande moeder met twee kinderen. Een tijd geleden raakte ze aan lager wal, door drugsproblemen.

Toen zij werd ontmaskerd, ging ze over tot gedeeltelijke bekentenissen. Ook tegenover rusthuisdirecteur Luc Voeten. Die kon niet anders dan haar meteen ontslaan.