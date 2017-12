Eenzame hond dolgelukkig met nieuw vriendje

Sinds de dood van viervoeter Rosie is Golden Retriever Cash erg eenzaam. Hij heeft niemand meer om mee te spelen en te ravotten in de tuin. Nu, drie jaar na Rosie, vond de familie Ahonen uit Michigan het tijd om een nieuw speelkameraadje te vinden voor Cash.

“Cash is al twaalf jaar deel van onze familie en je kan je geen betere hond voorstellen”, zegt baasje Marie. “Maar sinds onze vorige hond Rosie gestorven is, is er iets veranderd bij hem. Hij werd eenzaam en was niet meer zo speels als anders. Na drie jaar hebben mijn man en ik besloten om een nieuwe hond in huis te halen. Alleen wisten we niet zo goed hoe Cash zou reageren.”

Maar daar hoefden Marie en haar man zich geen zorgen om te maken. De reactie van de Golden Retriever kon niet liever zijn. Met veel enthousiasme ging hij zijn nieuwe vriend begroeten. “We zien terug de fonkelingen in de ogen van Cash en hij toonde meteen weer die levenslust van vroeger. Ik ben er zeker van dat ze beste vrienden zullen worden”, aldus een tevreden Marie.