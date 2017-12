Dit zijn de 17 mooiste beelden van de aarde vanuit de ruimte

Elk jaar nemen astronauten en kosmonauten heel wat foto’s van de aarde vanuit hun ruimtevoertuig. Het zijn prachtige plaatjes van een zonsopgang in de Filipijnen tot een woestijn in Namibië. Het ruimtevaartagentschap NASA vatte 2017 samen in de, volgens hen, 17 mooiste plaatjes.

Vaak staan we er niet bij stil hoe mooi de aarde is en wat onze planeet allemaal te bieden heeft. Maar astronauten en kosmonauten die in zich in de ruimte bevinden, zien de aarde vanuit een heel ander perspectief. De andere kijk doet hen beseffen wat voor een pracht de planeten allemaal voor ons in petto hebben. Hierboven een overzicht van de mooiste beelden die de ruimtevaarders afgelopen jaar maakten.