Roger Federer beseft dat 2017 evenaren moeilijk wordt

Roger Federer, de Zwitserse nummer twee van de wereld, landde donderdag in Australië, waar hij zich voorbereid op de Hopman Cup (30 december-8 januari), een landentoernooi met gemengde teams dat zaterdag van start gaat. “Hopelijk geeft de Hopman Cup me dat laatste zetje voor de Australian Open”, liet Federer optekenen. Ook België neemt voor het eerst sinds 2011 nog eens deel aan de Hopman Cup. David Goffin en Elise Mertens, respectievelijk de beste Belgische man en de beste Belgische vrouw, worden als gevaarlijke outsiders gezien.

De 36-jarige Federer zal deelnemen aan de zijde van de 20-jarige Belinda Bencic (WTA 74), die een erg sterk najaar achter de rug heeft met titels in Hua Hin en Taipei. Federer en Bencic nemen het in groep B op tegen de Verenigde Staten (Jack Sock/Coco Vandeweghe), Rusland (Karen Khachanov/Anastasia Pavlyuchenkova) en Japan (Yuichi Sugita/Naomi Osaka). In groep A treffen Goffin en Mertens Duitsland (Alexander Zverev/Angélique Kerber), Australië (Thanasi Kokkinakis/Daria Gavrilova) en Canada (Vasek Pospisil/Eugenie Bouchard).

“De verwachtingen zijn hoog, maar ik probeer mezelf steeds voor te houden dat 2017 evenaren erg moeilijk zal worden”, legde Federer uit. De Zwitser won het afgelopen jaar zeven titels, waaronder de Australian Open en Wimbledon. “Ik moet kalm blijven, mijn best doen en dan zien we wel. Na een deugddoende vakantie was de voorbereiding tot dusver top.”

Federer nam vorig jaar ook deel aan de Hopman Cup, eveneens aan de zijde van Bencic. Het duo geraakte toen niet door de groepsfase. De eerste deelname van Federer dateert al van 2001. Voor ons land dateert de laatste deelname van 2011, toen Justine Henin en Ruben Bemelmans wel de finale bereikten.