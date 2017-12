ASVEL heeft drie verlengingen nodig om zege te pakken in EuroCup basket

Het Franse ASVEL Villeurbanne heeft woensdagavond in de EuroCup basketbal een 128-129 zege geboekt op de Canarische eilanden bij Las Palmas. De Fransen hadden wel liefst drie verlengingen nodig om de zege veilig te stellen.

Charles Kahudi (16 ptn, 12 rebounds) maakte op 21 seconden van het einde van de derde verlenging een einde aan de marathonpartij op de tiende en laatste speeldag van de groepsfase van de EuroCup. Na de veertig minuten reguliere speeltijd was het 87-87.

Ook de eerste (104-104) en de tweede verlenging (115-115) brachten geen uitsluitsel. John Roberson was het beste bij schot bij de bezoekers, met 42 punten in 42 minuten speeltijd. ASVEL Villeurbanne beëindigt de groepsfase in de EuroCup als winnaar van zijn poule.