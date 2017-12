Dit zijn de trends van 2018: nepsproetjes, flirtangst, vramilie en pandan

Hasselt -

Verwacht geen revolutionaire veranderingen. Na het ‘Jaar van de haan’, waarin haantjes als Trump en Macron de toon hebben gezet, brengt 2018 meer loyauteit en wederzijdse ondersteuning. In het nieuwe ‘Jaar van de hond’ trekken we ons terug in onze eigen ‘vramilie’. De flirtangst na #MeToo drijft ons naar zelfbevrediging, robotseks en de immer begripvolle virtuele vrienden. Het belang van een gezonde, verantwoorde en duurzame levensstijl dringt door tot alle facetten van ons leven, van voeding tot beauty en reizen.