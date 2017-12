Comanche pakt de zege voor de groene tafel na tijdsbestraffing voor Wild Oats XI

LDV Comanche is donderdag alsnog uitgeroepen tot winnaar van de 73e editie van de prestigieuze zeilwedstrijd Sydney-Hobart. Comanche, ook al de laureaat in 2015, krijgt de zege, een dag na de aankomst, in de schoot geworpen door een tijdsbestraffing voor Wild Oats XI, dat woensdag als winnaar (in een recordtijd van één dag, 8 uur 48 minuten en 50 seconden) over de aankomst kwam.

Bij de start in de haven van Sydney kwamen Wild Oats XI en LDV Comanche net niet met elkaar in aanvaring na een gevaarlijk manoeuvre van Wild Oats XI. Comanche, dat als tweede eindigde met een achterstand van 26 minuten en 34 seconden, liet als protest een rode vlag zien en besliste na afloop een formele klacht in te dienen bij de wedstrijdjury. Die klacht werd door de jury aanvaard, waardoor Wild Oats, winnaar van acht van de laatste twaalf edities, een tijdstraf van een uur kreeg opgelegd en de zege in rook zag opgaan.