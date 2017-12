Na 101 minuten over en out: wat nu met het WK en de carrière van Vincent Kompany?

Man City raast door de Premier League (0-1- winst ­tegen Newcastle), maar Vincent Kompany (31) blijft een zorgenkind. Bijna elke keer als de ­Rode Duivel een voet op een veld zet, loopt hij een blessure op. Gisteren werd Kompany ­alweer na 11 minuten vervangen, nu met een kuitblessure. Dit wordt echt problematisch voor het WK en zelfs voor zijn carrière.

Dit weekend had Kompany nog eens 90 minuten gespeeld tegen Bournemouth (4-0) na een spierblessure. Ook gisteren tegen Newcastle stond de verdediger in de basis, maar al na 3 minuten greep hij naar de kuit en begon Kompany te manken. Jesus mocht meteen opwarmen en na 11 minuten zwaaide Kompany verontschuldigend naar het publiek vooraleer hij om zijn wissel vroeg. Over and out.

Het ziet er naar uit dat de aanvoerder van de Rode Duivels echt met een chronisch spierprobleem zit. Sommige voetballers hebben in stress-situaties een veel hogere spierspanning dan op training en dat verhoogt het risico op blessures. Aangezien die stressfactor ook mentaal wordt bepaald, komen ze in een vicieuze cirkel terecht.

Want de blessures van Kompany zijn ondertussen niet meer bij te houden. Dit seizoen deed hij nog maar negen wedstrijden mee bij City. Eerst liep hij met de Rode Duivels tegen Gibraltar eind augustus een kuitblessure op die hem acht matchen aan de kant hield, na een korte rentree sukkelde hij met spiermoeheid en nu is er deze kuitblessure.

Op sociale media wordt er mee gespot en wordt er gewed wanneer de volgende blessure volgt, maar het is niets om mee te lachen.

Op het EK 2016 ontbrak Vincent Kompany ook al en vorig seizoen miste hij 26 duels door allerlei aandoeningen. Dat varieerde van een knieblessure tot een liesprobleem. De voorbije twee seizoenen waren een lijdensweg en de BBC becijferde zelfs dat de Belg al 39 blessures had sinds hij in 2008 bij City belandde.

Geen nieuw contract

Als dit niet opgelost raakt, dan komt Kompany’s WK-selectie voor Rusland volgende zomer toch in gevaar en hier en daar wordt zelfs getwijfeld aan het vervolg van zijn carrière. Hoe belangrijk hij ook (geweest) is voor de Duivels en voor City, met een constant geblesseerde speler ben je niets. The Citizens lijken alvast niet van plan zijn contract tot 2019 nog te verlengen en Kompany had geluk dat zijn werkgever gisteren transfertarget Virgil van Dijk aan Liverpool moesten laten, want anders was hij gezakt in de pikorde. City zoekt wel voort naar een verdediger, want trainer Pep Guardiola is het bijna beu. “Ik weet niet wat er scheelt. Jammer genoeg is Vincent weer geblesseerd zoals de voorbije drie jaar. We zien wel hoe lang het nu duurt.”

Kompany’s vrouw Carla zocht dan weer troost. “Dit breekt mijn hart”, tweette ze. “Vooral omdat ik weet hoe hard Vincent ervoor werkt en hoe hard hij ervoor leeft. Maar hij blijft gefocust en zal niet stoppen met vechten. We blijven de jongens ook aanmoedigen. Come on City.”

Tegen Newcastle had Man City Kompany ook niet nodig. Op een bepaald moment had de leider in de Premier League zelfs 90 procent balbezit en de kleine 0-1-zege – na alweer een geweldige assist van Kevin De Bruyne – was echt geen goeie weergave van het wedstrijdverloop.