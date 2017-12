Maaseik -

Van alle vijftig jonge Limburgers die twintig jaar geleden aan bod kwamen in de reeks U Hoort Nog Van Hen, is het parcours van Mohamed Ouali (toen 26) waarschijnlijk het opmerkelijkst. Kort samengevat: van Wurfeld bij Maaseik naar Frankfurt Am Main. In kilometers lijkt dat niet zo ver - 340 km vanuit Hasselt, zelf gemeten. Maar onderweg heeft ie wel in de halve wereld gewerkt en gewoond. En o ja, ook een hele reeks wereldtitels veroverd.