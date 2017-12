“YouTube dient als uitstalraam voor pedoseksuelen”

YouTube doet dienst als een uitstalraam voor pedoseksuelen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse krant The Times. Zij ontdekten dat er enkele kinderpornoverdelers ongestoord reclame konden maken via het videoplatform. YouTube zou bovendien te weinig actie ondernemen om dergelijke “grijzezonekinderporno” aan te pakken, zo reageert Child Focus aan De Morgen.

Op YouTube posten pedoseksuelen met slechte intenties filmpjes van kinderen. Zo duiken er video’s op van kinderen van jonger dan tien jaar die uit de douche stappen of naar de camera staan te dansen. Dergelijke filmpjes leveren soms meer dan acht miljoen video’s op. In de reacties staan verschillende vunzige commentaren, die weinig aan de verbeelding overlaten.

Grijze zone

De beelden zijn niet altijd expliciet seksueel getint. Soms gebruiken pedoseksuelen het platform om met korte video’s “reclame te maken” en laten ze gewone beelden zien van kinderen. Onderaan in de beschrijving van het filmpje staat dan een e-mailadres of een telefoonnummer. Op die manier kunnen de kinderpornoverdelers alsnog vertellen wat ze uit hun collectie willen verkopen aan pedoseksuelen.

Dat is niet de enige link die YouTube-gebruikers tegenkomen naar kinderporno. Door het algoritme van het videoplatform raadt het videoplatform immers steeds “gerelateerde filmpjes” aan. Dat zorgt ervoor dat er inhoud wordt “aanbevolen” die steeds een stapje verder gaat, waardoor gebruikers van het ene naar het andere kinderpornofilmpje gestuurd worden.

“YouTube doet te weinig”

Volgens The Times doet YouTube te weinig op kinderporno via hun platform tegen te gaan. Dat beaamt ook Yasmin Van Damme van Child Focus in De Morgen. “Soms is één telefoontje van ons genoeg. Maar wij vragen ook vaak vergeefs om filmpjes van het net te halen.” Vooral de filmpjes waarop niets illegaals gebeurt, blijven vaak online staan, los van de intenties van de persoon achter het account. “Dat noemen ze de “grijze zone”. Ngo’s van over de hele wereld hebben het probleem al aangekaart, maar het heeft nog niks uitgehaald.”

Eén van de felbesproken accounts - met als gebruikersnaam ‘De Geile Pastoor’ - is ondertussen wel afgesloten. YouTube belooft nu ook een strengere beveiliging. Hoe ze de controle precies gaan doen, moeten ze nog verder uitwerken.