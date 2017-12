Bibliotheek van Amerikaans Congres stopt met archivering van elke tweet

De bibliotheek van het Amerikaanse Congres stopt op 31 december met de archivering van alle tweets en zal vanaf volgend jaar enkel een selectie van berichten op Twitter bijhouden over belangrijke maatschappelijke of politieke ontwikkelingen. De oorzaak van de koerswisseling is het stijgende aantal tweets en de evolutie van het maximale aantal tekens in een tweet van 140 naar 280.

De bibliotheek begon in 2010 met de archivering van alle tweets, nadat Twitter zijn volledige archief van publieke berichten overmaakte aan het de bibliotheek. Met terugwerkende kracht werden sindsdien ook alle tweets sinds het ontstaan van Twitter in 2006 opgeslagen. Die strategie voor de archivering wordt nu dus aangepast, door het stijgende aantal tweets, de lengte van de berichten en het feit dat vandaag veel meer foto’s en video’s aan de berichten worden toegevoegd. “De bibliotheek ontvangt enkel tekst. Tweets zijn steeds meer visueel, wat het minder interessant maakt om enkel tekst te verzamelen”, aldus de bibliotheek in een mededeling.

De bibliotheek meent bovendien dat ze haar oorspronkelijke doel heeft bereikt om de opkomst en de ontwikkeling van Twitter in kaart te brengen. “Het Twitter-archief is een van de belangrijkste erfenissen voor de toekomstige generaties. De generaties in de toekomst zullen veel leven over deze rijke periode van onze geschiedenis, over de informatiestromen en de sociale en politieke machten die de huidige samenleving mee hebben gedefinieerd”, aldus de Library of Congress nog.

Volgens de krant New York Times werd in 2010 nog elke twee weken een half miljard tweets verstuurd. In november van dit jaar ging het om 500 miljoen tweets per dag.