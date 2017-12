Lewis Hamilton blikt in een interview met ‘Sky’ terug op één van de meest memorabele momenten van het voorbije seizoen. Tijdens de GP van Azerbeidzjan stuurde Vettel zijn Ferrari tegen de bolide van de Brit en kwam er goedkoop vanaf.

Een stop-and-go penalty en excuses aan FIA-baas Jean Todt. Dat was het verdict voor Sebastian Vettel nadat hij de Mercedes van Lewis Hamilton langszij aanviel tijdens een safety car-procedure.

De wereldkampioen van 2017 heeft zich over het bewuste incident steeds op de vlakte gehouden maar in een vraaggesprek met ‘Sky’ licht hij toch een tip van de sluier op over wat er zich toen heeft afgespeeld.

“Het ergste van die hele zaak was het feit dat ik later van bepaalde personen te horen kreeg ‘dat hij het zeker niet met opzet gedaan had’,” aldus Hamilton. “Ik heb aan die mensen de vraag gesteld of ze zich er wel bewust van waren dat we allebei in de koningsklasse van de autosport aan het racen waren. We zijn heus wel in staat om rechtdoor te rijden.”

“Dat waren stewards met een hoge functie die me dat gezegd hebben. Nadien zeiden ze dan wel: ‘Misschien heb je wel gelijk.’ Ik stel me daarbij dan de vraag naar welke race ze eigenlijk aan het kijken waren?”

In datzelfde interview laat Hamilton ook nog weten dat zijn wereldtitel van 2017 de zwaarste was van zijn vier titels.

“Mijn denkwijze is steeds geweest dat we tegen een viervoudige wereldkampioen aan het strijden waren. Ik had enkel oog voor hem en ik wist dat ik er elk weekend het maximale moest uit halen.”

“Als ik het niet deed zou hij dat wel doen en vastberaden is hij sowieso want hij is een viervoudig wereldkampioen. Ik moest dus nog beter zijn en mijn grenzen elke keer proberen te verleggen,” besluit Hamilton.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: