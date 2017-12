Vrachtwagenchauffeur die agente doodreed was zwaar beschonken

Bij een botsing tussen een rijdende vrachtwagen en een stilstaande politieauto op de Duitse snelweg A61, net over de grens bij Venlo, is een agente om het leven gekomen. De chauffeur van de truck had te veel gedronken.

De politieauto stond met zwaailichten langs de weg de bewuste vrachtwagen op te wachten. De slingerende truck ramde uiteindelijk met volle vaart de politieauto en sleurde die volgens Duitse media nog 200 meter verder. Een 23-jarige agente overleed ter plekke. Twee collega’s raakten zwaargewond. Een van de politiemensen verkeert nog in levensgevaar. Een veertigjarige Nederlander was getuige van de crash. Hij had alarm geslagen en bleef de vrachtwagen achtervolgen.

De Duitse politie meldt dat de 48-jarige Oekraïense chauffeur tussen de 8 en 14 glazen alcohol op had.

Ongedeerd

De Duitse politie meldde te zijn ingeseind door collega’s uit Maastricht over het opvallende rijgedrag van de vrachtwagenbestuurder. De trucker bleef zelf ongedeerd en is aangehouden.