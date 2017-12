Vrouw (73) sterft onder omgewaaide kraan: gevaarte was vorige maand al niet bestand tegen wind

Een bouwkraan die een maand geleden al niet bestand bleek tegen hevige wind, is gisteren door de storm omvergeblazen tegen een flatgebouw in Nieuwpoort. Een vrouw van 73 kwam daarbij om het leven, haar man raakte zwaargewond.

Alsof er een gigantisch zwaard een diepe houw in het gebouw had gemaakt: het appartementsblok ‘de Mosselbank’ in de Franslaan in Nieuwpoort werd gisteravond rond 18 uur geraakt door een bouwkraan die werd omvergeblazen door het stormweer aan zee. De drie bovenste verdiepingen raakten zwaar beschadigd. Een 73-jarige vrouw uit Marke, die daar haar tweede verblijf had, kwam om het leven. Haar man raakte zwaargewond, ook twee anderen werden naar het ziekenhuis overgebracht met lichtere verwondingen.

Zes appartementen raakten beschadigd, net als het dakappartement van het aanpalende flatgebouw. Het gevaarte kwam uiteindelijk neer op drie auto’s. De overleden vrouw kon gisteravond laat nog niet uit het appartement worden gehaald, omdat het gebouw niet stabiel genoeg was. Er dreigde instortingsgevaar omdat de 20.000 kilo zware tegengewichten, die de kraan in evenwicht moesten houden, dwars door het appartement gevallen waren. Een zestigtal bewoners werd ­geëvacueerd naar een plaatselijk cultureel centrum.

Foto: Foto Kurt

Eerder al problemen

De kraan, die ingezet werd voor een bouwproject op de zeedijk, had begin vorige maand al voor paniek gezorgd in Nieuwpoort. Bij het stormweer van 12 november moest het gemeentelijk rampenplan worden afgekondigd omdat de kraan toen óók dreigde om te vallen.

De Nieuwpoortse burgemeester Geert Vanden Broucke bevestigt dat er eerder al problemen waren. “Maar we hebben toen wel degelijk ingegrepen. De aannemer mocht niet voortwerken voor hij kon aantonen dat de kraan aan alle voorschriften voldeed”, zegt hij. “Een onafhankelijke expert is toen langsgeweest. En de kraan bleek veilig. Dit soort stormweer komt vaker voor, we kunnen niet alle bouwkranen afsluiten of afbreken.”

Gisteravond ging het dan toch fout. “Op zich was dit geen extreem stormweer”, zegt KMI-weerman David Dehenauw. “De wind heeft maximumsnelheden tot 100 kilometer per uur gehaald. Wat wel uitzonderlijk was, is dat het zeer snel van volledig windstil weer naar hevige windstoten is gegaan.”