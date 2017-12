Milan leeft op hoop: Rossoneri winnen derby in de beker tegen Inter met ultieme goal van jonkie

Milan-coach Gennaro Gattuso kon eindelijk nog eens lachen. Zijn Rossoneri speelden de voorbije weken erbarmelijk en kregen in de kwartfinale van de Coppa Italia dan ook nog eens stadsgenoot Inter over de vloer. De Nerazzurri zagen voor rust een goal van Ivan Perisic afgekeurd worden, waarna er niet meer gescoord werd. Pas in de 104e minuut brak Milan de ban. Prachtige pass van Suso en de pas 19-jarige Patrick Cutrone scoorde de winning goal: 1-0. Milaan kleurt voor één dag weer eens rood en zwart.