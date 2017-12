Nederland en België kibbelen over pensioen grensarbeiders: “Twee keer belast”

De Belgische en Nederlandse fiscus zijn verwikkeld in een partijtje armworstelen rond de tweede pensioenpijler. Die wordt in het kader van het belastingverdrag tussen beide landen in België belast, maar volgens de Nederlandse fiscus gebeurt dat niet zoals het hoort. “Het gevolg is dat Nederland de aanvullende pensioenen hoger dan 25.000 euro vanaf 1 januari zelf gaat belasten, en dat heeft voor de betrokkenen grote consequenties”, zegt Jos Poukens, verantwoordelijke grensarbeid bij het ACV.

De Nederlandse fiscus heeft zijn eerste brieven al verstuurd. In totaal krijgen de komende weken naar schatting 4.000 gepensioneerde grensarbeiders een gelijkaardige brief. Belgen die in Nederland een ...