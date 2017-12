Geniale ingeving De Bruyne bezorgt Manchestert City negentiende zege op twintig wedstrijden

Foto: Action Images via Reuters

Het was zwoegen voor een nochtans dominant Manchester City op het veld van Newcastle United, maar de Citizens deden uiteindelijk wel wat ze moesten: winnen. Kevin De Bruyne gaf zijn negende assist van het seizoen en bediende daarmee Raheem Sterling, die de enige goal van de wedstrijd scoorde: 0-1. Bij City viel Vincent Kompany na tien minuten geblesseerd uit.

D leider in de Premier League bleef ook na het uitvallen van Kompany zijn dominante zelf. Na een halfuur was het raak voor de bezoekers. Raheem Sterling werkte een knappe assist van De Bruyne - zijn negende van het seizoen - onder Newcastle-doelman Elliott af.

Na rust behield Man City het overwicht. De Bruyne vlamde even voorbij het uur snoeihard op de paal, waarna Agüero de rebound binnentikte. De Argentijn stond echter buitenspel en werd terecht afgevlagd. In het slot was Gayle met een kopbal nog dichtbij de 1-1 voor Newcastle, maar hij knikte naast.

Manchester City diept in de tussenstand zijn voorsprong op eerste achtervolger Manchester United uit tot 15 punten, Newcastle blijft vijftiende.