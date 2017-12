HasseltWie straks nog een kat wil verkopen of weggeven, moet het beestje eerst laten steriliseren of castreren. Dat staat in het nieuwe kattenplan van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Maar Bob Proesmans, voorzitter van de Vlaamse dierenartsenvereniging, slaat alarm. “Dit is niet realistisch. Op die manier is het voortbestaan van de huiskat bedreigd.”