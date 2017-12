HASSELTNet als klingelende bellen, horen klachten over achtergebleven post traditioneel bij de eindejaarsperiode. “Nochtans is er geen structurele vertraging”, legt bpost uit. “We verdelen tijdens deze periode tot 400.000 pakjes en 11 miljoen brieven per dag. Daarvan komt 1 à 2 procent niet tijdig aan. Dat is relatief weinig, maar in absolute aantallen nog steeds veel.”