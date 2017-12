Oostende-Genk afgelast: “Misschien waren stadions in mijn tijd kleiner of sterker”

De wedstrijd tussen KV Oostende en Racing Genk werd woensdagavond afgelast door het stormweer aan de kust. Er raasde een stevige storm boven Oostende, waardoor het onmogelijk was om een bal stil te leggen op het veld. De storm deed zelfs een paneel van drie meter uit de tribune wegwaaien. Die werd ontruimd door de veiligheidsdiensten, kort voor de aftrap werd beslist dat in deze omstandigheden niet veilig was om de wedstrijd te laten doorgaan. De wedstrijd wordt ingehaald op 16 januari om 20u30.

“We weten dat de wind heel hard kan toeslaan aan de kust, en vandaag was het hier extra erg”, aldus algemeen directeur Patrick Orlans in een videoboodschap. “Het was dan ook snel duidelijk dat het onverantwoord was om te spelen, voor de spelers en voor de fans. Daar was iedereen het snel over eens, de trainer van KV Oostende, de trainer van Racing Genk, het bestuur van beide clubs… We waren het er eenduidend over eens dat er vandaag niet gespeeld kon worden.”

KVO-stadiondirecteur Joost Depireux heeft nog een aannemer gevonden die bereid is om donderdagochtend het dak van de C-tribune in de Versluys|Arena te herstellen. De herstelling is hoogdringend want voor Nieuwjaarsdag worden nog krachtigere windstoten voorspeld dan vandaag al het geval was…

Philippe Clement had veel begrip voor de beslissing. “Maar als speler heb ik wel nog matchen in dergelijke omstandigheden gespeeld. Misschien waren de stadions toen nog kleiner of sterker”, knipoogt Philippe Clement. “Het uitstel kan wel nadelig zijn voor ons. Ons programma is heel druk en we moeten het ook met de invulling van de stage bekijken.”

“Of het een voordeel is omdat we nu veel geschorsten en geblesseerden hebben? Die geschorsten zullen op de nieuwe datum ook wel geschorst zijn. En niet alle geblesseerden zijn binnen een kleine maand al hersteld. Dat maakt dus weinig verschil”, reageerde Clement droogjes.

Trainer Adnan Custovic van KV Oostende aanvaardde gelaten de beslissing. “Ik begrijp dat je geen match speelt wanneer de veiligheid in het gedrang komt. Op het weer heb je nu eenmaal geen vat. Met deze beslissing moet je dus leven. Wel zullen we onze winterstage nu anders moeten invullen door de nieuwe datum. Dat is vervelend.”

Ref Lardot: “Ik zie ook liever een match”

Opvallend: voor scheidsrechter Jonathan Lardot was het de tweede keer deze maand dat hij een wedstrijd in eerste klasse moet afgelasten. Eerder staakte hij de wedstrijd Club Brugge - Charleroi in de Croky Cup. “Ik de pechvogel? Ik zie liever een match”, glimlachte de ref nadien.

“Ik fluit liever dan afwachten en afgelasten”, aldus scheidsrechter Jonathan Lardot, die een kwartier voor de aftrap de wedstrijd annuleerde. “Op Club Brugge-Charleroi was het een ander verhaal. Daar was het mijn beslissing. In Oostende kon de wedstrijd wel gespeeld worden maar anderen beslisten van neen. In een meeting tussen vertegenwoordigers van de politie, de brandweer en de twee ploegafgevaardigden werd die beslissing om veiligheidsredenen genomen. De veiligheid van spelers, officials en supporters was niet gegarandeerd. Het is trouwens een logische beslissing als je ziet dat er ook een deel van de tribune van de Oostendse spionkop weggewaaid is.”

