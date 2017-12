Efficiënt Antwerp rekent al voor de rust af met STVV

Antwerp sluit 2017 af op een mooie vierde plaats in het klassement. The Great Old ging met 0-3 winnen op het veld van STVV. Een efficiënt Antwerp werkte in de eerste helft af aan 100% na goals van Limbombe en Yatabaré, diep in de tweede helft legde Owusu de 0-3 eindstand vanop de stip vast. STVV houdt zijn zesde plaats beet door de zege van Kortrijk tegen Standard.

STVV kon niet rekenen op de geblesseerden Hueye en Acolatse, terwijl Kitsiou geschorst afviel voor dit duel om een Play-off 1 plaats. Bij Antwerp keerden Hairemans, Van Damme en Corryn terug uit schorsing en starten meteen in de basis, Dequevy ontbrak in de kern net als Sall.

Antwerp kreeg vorige speeldag een opdoffer te verwerken na de thuisnederlaag tegen Lokeren, maar op het veld van STVV rechtte stamnummer één de rug. Onder impuls van een sterke Sambou Yatabaré speelde Antwerp een sterke eerste helft vanuit de organisatie. Iets voor het halfuur opende Antwerp de score, na een heerlijke dieptepass op Limbombe. Die knalde de 0-1 onhoudbaar binnen.

Foto: JEFFREY GAENS

Zeven minuten voor de rust besliste diezelfde Yatabaré de match op Stayen door de bal vanop 25 meter binnen te knallen. Twee kansen op doel en twee doelpunten: dat heet afwerken aan 100%. Bij STVV draaide het niet naar behoren, de Limburgers konden al vijf keer op rij niet meer winnen en moesten halfweg weer herbronnen.

De tweede helft was daarna een maat voor niets, want Antwerp vergat de score uit te diepen en Sint-Truiden maakte te weinig klaar. Al had de bal altijd op de stip gemoeten tien minuten voor affluiten, toen Van Damme de bal met de arm beroerde. Diep in de tweede helft scoorde Owusu nog vanop de stip de 0-3, waardoor Antwerp over Gent naar de vierde plaats springt. STVV houdt zijn zesde plaats vast, door de zege van Kortrijk tegen Standard.