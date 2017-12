“Ik wil dansen”, zegt negentigjarige dame tegen de kerstman. Wat volgt brengt iedereen aan het lachen

Een dansje met de kerstman. Meer had deze negentigjarige dame in Washington D. C. niet nodig om haar kerstweekend onvergetelijk te maken. Haar verzoek werd ook voor enkele minuten ingewilligd, wat door een video op Facebook al mensen over de hele wereld aan het lachen heeft kunnen brengen.

De beelden zijn dan ook hartverwarmend. Gospelzanger Christopher Tate heeft er intussen een jaarlijkse traditie van gemaakt om zich als kerstman te verkleden. Zo brengt hij zoals gewoonlijk een bezoekje aan het Unique Residential Care Center in de Amerikaanse hoofdstad. “Terwijl mijn dochter en enkele helpers geschenken uitdeelden in het verzorgingstehuis, ging ik van kamer tot kamer om de ouderen te begroeten”, vertelde hij aan FOX 5.

Het was gedurende die momenten dat hij de negentigjarige dame tegen het lijf liep. “’Kerstman, ik wil dansen!’, zei ze tegen mij”, aldus Tate. Niet veel later was er een danswedstrijdje aan de gang. Op de tonen van “O Come, All Ye Faithful” gaven zowel de kerstman als de bejaarde het beste van zichzelf in een van de gangen van het gebouw. Tot jolijt van enkele senioren die alles van dichtbij konden volgen.

“Senioren wilden me omhelzen”

“Ik was verrast door de dansmoves van de dame”, vertelde Tate achteraf. “Nadat we hadden gedanst, waren er een heleboel senioren die me wilden omhelzen en begonnen te huilen. Ze wilden niet dat ik hen verliet.”

Niet enkel de mensen in het tehuis konden de danspasjes best smaken. Ook op sociale media bleken er een heleboel kijkers onder de indruk. De video die zondag op Facebook verscheen, is inmiddels zelfs al meer dan zes miljoen keer bekeken. “Ik heb ontelbare berichtjes ontvangen van over de hele wereld”, aldus de ‘kerstman’. “Mijn iPad is als het ware bijna ontploft.”