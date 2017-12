Drama voor Vincent Kompany: Rode Duivel start voor Man City maar wordt al na 10 minuten geblesseerd vervangen

Opnieuw slecht nieuws voor Vincent Kompany. De Rode Duivel had amper vier dagen geleden nog eens de 90 minuten vol gemaakt bij Manchester City en stond ook tegen Newcastle in de basis. Na slechts tien minuten moest onze landgenoot echter geblesseerd naar de kant.

Kompany begon al na vier minuten te hinken op het veld van de Magpies, waarschijnlijk kreeg hij weer last van een spierblessure die hem tegen Swansea en Tottenham aan de kant hield. Onze landgenoot voelde namelijk aan zijn hamstrings. Hij verontschuldigde zich bij de supporters en sloeg gefrustreerd tegen de dugout na zijn vervanging.

Een beeld dat elke keer opnieuw pijn doet... pic.twitter.com/9jyTxD9FCP — Play Sports (@playsports) 27 december 2017

De Rode Duivel sukkelt al het hele seizoen van de ene in de andere blessure. Kompany, ondertussen 31 jaar, miste eerder al acht competitiewedstrijden door problemen met de kuit. Na vier wedstrijden en ongeveer 300 speelminuten werd Kompany door Pep Guardiola uit de selectie gelaten door “spiermoeheid”. Nu sukkelt hij dus weer met een blessure, al is het voorlopig afwachten hoe erg die deze keer is.

Kritiek

Kompany speelde tijdens de 4-0-zege tegen Bournemouth dan wel de volledige wedstrijd, hij moest wel heel wat kritiek slikken. De Rode Duivel kon de supporters namelijk niet overtuigen. Hij leek her en der een beetje in te houden, aan de bal nam hij weinig tot geen risico’s. Dat wekte irritaties op bij veel fans, die vonden dat hij niet het gewenste niveau haalde en Otamendi zijn vel redde.

Ook Guardiola was enkele weken geleden kritisch voor zijn centrale verdediger na een nieuwe blessure. “Het is altijd hetzelfde met Vinnie. Jammer geneog kunnen we niet rekenen op een fitte Kompany voor een lange periode”, zei hij na de Manchester Derby waarbij Kompany bij de rust vervangen werd.