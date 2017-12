Geen prettige feesten in ‘Familie’: opnieuw personage dramatisch uit de reeks geschreven

Het zijn geen prettige feestdagen voor Mieke (Caroline Maes) en Niko (Jo Hens) in ‘Familie’. Dinsdag kreeg de kijker te zien hoe Wim Veugelen zwaargewond raakte toen hij van een stelling viel. Maar een dramatisch ongeval was nog niet alles: in de aflevering van woensdagavond blijkt dat Wim de val niet heeft overleefd. Exit: acteur David Michiels.

De klap komt bij iedereen zwaar aan. Enerzijds in de reeks natuurlijk, want Wim laat een dochter achter. Lieselotje (Alycia Metdepenningen) is ontroostbaar. Met een hartverscheurende scène tot gevolg. “Eerst dacht ik dat papa mij vergeten was. Maar dat was heel dom van mij. Papa zou mij nooit vergeten”, fluisterde het meisje bij het ziekenhuisbed van haar vader. “Sorry, papa.”

En dan is er nog de onzekerheid: want is Wim wel van de stelling gevallen? Of liep de ruzie tussen hem en Lieselottes stiefvader Daniel uit de hand? Was het een ongeluk of duwde Daniel Wim bewust naar beneden? Die verhaallijn wordt vast en zeker vervolgd...

Opnieuw exit voor acteur

David Michiels tijdens zijn verschijning in 2009. Foto: Onbekend

Anderzijds vertrekt ook David Michiels plots uit de reeks. De eerste verschijning van zijn personage Wim Veugelen dateert al van in 2006. Drie jaar lang zat hij onafgebroken in de reeks, maar in 2009 stapte hij er voor zeven jaar tussenuit. In oktober 2016 dook hij opnieuw op in ‘Familie’, toen Mieke Van den Bossche tijdens haar geheugenverlies dacht dat haar huwelijk met Wim nooit op de klippen was gelopen. Maar in februari 2017 dumpte ze hem opnieuw, wegens “te saai”. Even leek er nog een heropflakkering te komen van zijn verhaallijn: toen zijn dochtertje dreigde ontvoerd te worden. Nu is zijn rol uitgespeeld.

Onlangs nog verdween ook oudgediende Linda (Hilde Van Wesepoel) uit de serie na 17 jaar trouwe dienst. Ook bij de jonge garde is er heel wat verloop. Zo spelen sinds kort enkele nieuwe jonge acteurs de rollen van Cédric en Jelle.